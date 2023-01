Newcastle-Southampton, le probabili formazioni: in palio c’è la finale della EFL Cup

La EFL Cup è pronta a tornare nuovamente in campo martedì 31 gennaio. Alle 21:00, al St. James' Stadium, andrà in scena il match tra Newcastle e Southampton valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale della Carabao Cup, con i bianconeri che partono dalla vittoria del St. Mary's Park per 1-0 grazie alla rete di Joelinton . Le due formazioni proveranno ad assicurarsi un pezzetto della finale di Wembley, conquistando l'accesso al prossimo turno. Il primo nome dell'atto conclusivo, con ogni probabilità, sarà quello del Manchester United che nella propria semifinale d'andata ha battuto per 3-0 il Nottingham Forest.

Il Newcastle allenato da Eddie Howe , considerato tra le sorprese della Premier League 2022-23, occupa attualmente il 3° posto a braccetto proprio con il già citato Manchester United che ha recentemente risalito la china in classifica. I Magpies vedono sempre più vicina una finale di questa competizione che manca addirittura dal 1976, grazie anche allo straordinario lavoro della società insediatasi recentemente, mentre un trofeo manca in bacheca dagli anni cinquanta. Questa la lista degli indisponibili dei bianconeri: Shelvey Jonjo, Krafth Emil, Targett Matt e Martin Dúbravka.

Il Southampton in settimana ha già superato l'ostacolo Blackpool in FA Cup, competizione dalla quale gli avversari del St. James' Stadium sono già stati eliminati. In Premier League, tuttavia, la situazione dei Saints non è delle migliori, visto l'ultimo posto in classifica. Proprio la EFL Cup è l'unica luce di speranza dei tifosi biancorossi. Il tecnico Jones, per quanto riguarda gli assenti, dovrà fare a meno di Larios Juan, Livramento Valentino e McCarthy Alex.