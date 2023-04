Newcastle-Manchester United, probabili formazioni: dubbio Rashford, ok Joelinton

Probabili formazioni di Newcastle-Manch. United, 29a giornata di Premier League

⚽️

Secondo e ultimo match domenicale della ventinovesima giornata di Premier League, al "St James Park" va in scena lo scontro d'alta classifica tra i padroni di casa del Newcastle e il Manchester United. La gara è in programma alle 17:30. Entrambe le squadre, separate da solamente un punto in classifica, si contendono l'accesso in Champions League.

Reduce da due vittorie consecutive, il Newcastle è attualmente in quinta posizione e in piena corsa per l'Europa dietro Tottenham e United. La compagine di Eddie Howe è stata protagonista finora di un ottima stagione, in cui ha raggiunto anche la finale di Carabao Cup, persa proprio contro i Red Devils per 2-0, poco più di un mese fa. Unico assente per il Newcastle è l'infortunato Gordon, per il resto tutti a disposizione del tecnico inglese, che dovrebbe puntare ancora sul tridente guidato da Isak, Saint-Maximin e Joelinton.

Manchester che ha raggiunto da pochi giorni la semifinale di FA Cup battendo il Fulham, oltre ad aver superato il Betis Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. In campionato, la compagine di Erik Ten Haag è reduce da due risultati deludenti, in primis la super sconfitta per 7-0 contro il Liverpool, seguita dallo 0-0 contro il Southampton fanalino di coda della Premier. Zero gol quindi per Rashford e compagni nelle ultime due gare, come non accadeva dal 2020. Oltre allo squalificato Casemiro, mancheranno anche Garnacho e Heaton all'appello del tecnico olandese.

Di seguito le probabili formazioni del match:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Saint-Maximin, Isak, Joelinton. All: Howe

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Sabitzer, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. All: Ten Haag

Come vedere Newcastle-Manchester United in diretta tv e in streaming — Newcastle-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.