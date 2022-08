Newcastle-Manchester City, le probabili formazioni: due imbattute cercano continuità

Il Newcastle ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate, frutto di un pareggio casalingo a reti bianche contro il Brighton ed una vittoria per 2-0 contro il Nottingham. Sono dunque zero le reti subite dai Magpies, unici a mantenere la porta inviolata nella Premier proprio insieme al Manchester City.

Partenza perfetta per i Citizensche hanno superato prima il West Ham per 0-2 e successivamente il Bournemouth per 4-0. Trascinata da uno strepitoso Haaland, la formazione di Guardiola vuole continuare il proprio percorso netto in campionato. Il tecnico spagnolo sembra intenzionato a confermare il tridente offensivo composto da Foden e Mahrez a supporto del centravanti norvegese.