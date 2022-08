Newcastle-Manchester City, le formazioni ufficiali: ci sono Botman e Bernardo Silva

Manchester City per il tris di vittorie in un inizio di campionato già a mille, Newcastle per dare continuità ai due risultati positivi ottenuti finora. Alle 17:30 in campo al "St. James Park" il terzo appuntamento della domenica di Premier League, Guardiola sfida Eddie Howe. Squadre in campo a specchio, il tecnico spagnolo sceglie Foden de Bernardo Silva ai lati Haaland, padroni di casa con Saint-Maximin avanti supportato da Wilson e Almiron. Di seguito le formazioni ufficiali del match: