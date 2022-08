Newcastle-Manchester City 3-3, spettacolo al St. James Park: Guardiola rimonta Howe

Cinque minuti e il Manchester City è già in vantaggio con la rete di Gundogan, che aggancia bene in area e trova l'angolino basso. Nei minuti successivi doppio intervento straordinario di Nick Pope, che nega il gol a De Bruyne prima e a Foden poi. Minuto 25 Newcastle vicino al pareggio con Saint-Maximin, stavolta è Ederson che sale in cattedra e tiene in piedi il City. Alla mezz'ora però il pareggio arriva dopo il consulto con il VAR, cross preciso di Saint-Maximin che viene raccolto da Almiron in area. Nel finale di primo tempo i padroni di casa completano la rimonta con il tiro preciso di Wilson, nulla da fare per Ederson.