Newcastle, Howe: “Pope infortunio serio, out quattro mesi. Non agiremo sul mercato”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha rilasciato dichiarazioni sul momento della squadra e sull'infortunio di Pope

Il Newcastle sta facendo un'ottima stagione fino ad ora. Sesto posto in campionato a soli due punti dal quarto posto occupato dall'Aston Villa che equivale alla Champions League. Nel girone di ferro con Milan, PSG e Dortmund, gli inglesi si stanno comportando alla grande essendo terzi ma ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi nell'ultima giornata della fase a gironi. Guai però per la squadra perché si è infortunato gravemente il portiere Nick Pope. Eddie Howe, tecnico della foramzione, ha rilasciato dichiarazioni.

"È naturalmente giù perché abbiamo partite importanti in arrivo e ha gli Europei davanti a sé. Pensiamo a lui perché è un altro infortunio serio per noi. Non c'è dubbio che abbia bisogno di un'operazione quindi starà fuori per un periodo, pensiamo intorno ai quattro mesi.

SOSTITUTI -"Ho visto molti titoli nei giornali riguardanti portieri e altri giocatori. Non abbiamo fatto alcun casting. Se dovessimo reclutare adesso, recluteremmo in ogni zona del campo. È un'opportunità per gli altri portieri di consolidare le loro posizioni".

