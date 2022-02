Newcastle-Everton, tre punti d’oro per Howe: Trippier e Fraser stendono Lampard

Il Newcastle si impone per 3-1 contro l'Everton di Lampard e si rilancia in zona salvezza, inguaiando i Toffees

Newcastle che conquista tre punti preziosi e si porta +2 sulla zona retrocessione, inguaiando proprio l'Everton. I Magpies si impongono in casa per 3-1 sulla compagine di Liverpool, nel match valido per la 24a giornata di Premier League.