Newcastle-Arsenal, i Gunners mancano l’aggancio al Tottenham: 2-0 il finale

Il Newcastle supera l'Arsenal per 2-0 nel posticipo della 37a giornata di Premier League, Gunners ancora fuori dalla zona Champions

Primi minuti di gioco equilibrati, diverse sortite offensive per entrambe le squadre ma difese perfette evitano qualsiasi pericoloso. Il primo tiro nello specchio è di fattura ospite con Saka, il portiere Dubravka risponde presente e non si fa sorprendere. Il Newcastle ha però la migliore occasione del primo tempo, Saint-Maximin mette la freccia e scarica in porta trovando un grandissimo Ramsdale che devia la sfera in corner.