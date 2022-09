Morte Regina Elisabetta, si ferma la Premier League: rinviate le gare del week-end

Inghilterra in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, evento storico che coinvolge tutti i settore del Regno britannico. Ieri sera i funzionari della Premier League hanno tenuto dei colloqui con il governo per discutere del rinvio dell’intera giornata del massimo campionato inglese, ufficializzata nella giornata di oggi tramite una nota ufficiale.