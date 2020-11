Manchester Utd-WBA, Solskjaer ritrova Pogba: “Ha vissuto momenti difficili”

Il Manchester United potrà contare nuovamente sul talento di Paul Pogba.

Manchester United, delusione Pogba: “È il momento più brutto della mia carriera, vi racconto perchè”

I Red Devils nel prossimo turno di Premier League affronteranno tra le mura amiche il West Bromwich Albion. Il tecnico del club inglese, Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua in merito al ritorno in campo del centrocampista francese che non ha di certo vissuto settimane facili a causa di infortuni e positività al Covid.

“Paul è reduce da una stagione difficile. Ha avuto il Covid. Tre partite con la Francia lo hanno aiutato a prendere il ritmo partita. Penso che può solo migliorare e averlo in forma è per noi vitale”.