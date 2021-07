Manchester Utd, Solskjaer: “Ho avuto i giocatori che volevo, adesso niente scuse”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha detto la sua in merito all'avvio della nuova stagione

Il Manchester United ormai non ha più scuse e adesso deve puntare a vincere dopo gli acquisti di questa sessione di calciomercato. Nel frattempo in casa Red Devils è scoppiato un piccolo focolaio Covid e di conseguenza è stato annullata l'amichevole contro il Preston North End. Intanto il tecnico del club inglese, Ole Gunnar Solskjaer, ha deciso di uscire allo scoperto in vista della prossima stagione