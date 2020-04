Manchester Utd, Rashford elogia Ibrahimovic: “Mai visto uno così, lui uomo chiave per la mia crescita”

Marcus Rashford tesse le lodi di Zlatan Ibrahimovic.

Il giovane attaccante inglese, attraverso i canali ufficiali del club, ha esaltato le doti dell’ex compagno, oggi tra le fila del Milan. Un uomo determinante per la sua crescita, insieme al tecnico che nelle due annate in cui si trovarono in rosa insieme li allenava: José Mourinho.

“La mentalità di Ibrahimovic — dice Rashford — andava oltre quella di chiunque avessi visto giocare prima. Non gli interessava cosa potessero dire di lui. In termini di mentalità è stato un uomo chiave per il mio sviluppo. Con Mourinho dovevi essere in un certo modo per sopravvivere. È stato difficile ma sono stati momenti che mi hanno dato forza mentale rendendomi un giocatore a tutto tondo. E me ne accorgerò quando mi guarderò indietro fra cinque o sei anni. Ho imparato tanto nei due anni con José. Abbiamo avuto alti e bassi ma quando ci ripenso dico che è stato un periodo difficile ma mi ha reso un giocatore migliore”.

