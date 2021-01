Manchester Utd, l’ex Berbatov spara a zero: “Come dice Mourinho, devi essere un bast***o per vincere titoli”

Dimitar Berbatov sulle tracce di Josè Mourinho.

L’ex attaccante bulgaro ha indossato a lungo la casacca del Manchester United ed è andato su tutte le furie dopo la sconfitta dei Red Devils in semifinale di Carabao Cup contro il Manchester City. L’ex centravanti anche del Bayer Leverkusen, nel corso dell’intervista concessa a Betfair, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono rimasto sbalordito da quello che è successo alla fine della partita. Ho visto i giocatori abbracciarsi, che diavolo hanno fatto? È un derby e bisogna vincerlo! Come dice lo Special One, a volte devi essere un bastardo per vincere dei titoli. E allo United non vedo nulla di tutto questo, soprattutto quando arrivano delle sfide importanti. Deve esserci qualcuno, un giocatore in grado di prendere in mano la situazione e mostrare quell’aggressività che ormai si sta perdendo”.

