Manchester United, una Instagram stories inguaia Cavani: rischia 3 turni di squalifica

Guai in vista per Edinson Cavani.

Porta la firma di Edinson Cavani la terza vittoria del Manchester United, agguantata sul campo del Southampton. Nonostante la formazione di Solsakjaer fosse sotto di due gol, l’uruguaiano è riuscito a ribaltare la gara con un assist a Bruno Fernandes e una splendida doppietta messa a segno messa a segno nel finale. Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Southampton, il giocatore ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto la parola “Negrito” riferita a un tifoso.

Nonostante il post sia stato immediatamente rimosso, Cavani rischia comunque subire una squalifica di 3 giornate. La parola in questione era la stessa usata dal compagno di nazionale Luis Suárez contro Patrice Evra durante una partita tra Liverpool e Manchester United nel 2011. In quella occasione, Suárez affermò che la parola fosse un vezzeggiativo comune in Uruguay, e non una forma di abuso razziale. Tuttavia, la commissione disciplinare della FA non accettò la sua difesa e Suárez fu squalificato per otto partite.

I post sui social media sono coperti dalla regola federale E3 per la quale se un commento include un riferimento all’origine etnica, al colore, alla razza o alla nazionalità di una persona, sarà considerato un potenziale fattore aggravante in qualsiasi sanzione. Secondo il regolamento i proprietari degli account di social media sono responsabili di qualsiasi contenuto pubblicato dal proprio account, da soli o da terzi.