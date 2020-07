Manchester United, Solskjaer su Lukaku e Sanchez: “Pentito del loro trasferimento all’Inter? Rispondo così”

Pillole di mercato nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del match di Premier League tra il Manchester United ed Aston Villa.

Il tecnico dei Reds, Ole Gunnar Solskjaer, incalzato dai giornalisti presenti, si è espresso in merito al percorso professionale di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku attualmente in forza all’Inter di Antonio Conte. I due, già protagonisti con la maglia del Manchester United hanno scelto di lasciare la Premier League proprio per sposare la causa del club nerazzurro e immergersi in una nuova e stimolante avventura nel calcio italiano. Scelta avallata non soltanto dalla dirigenza dei Reds ma anche dallo stesso tecnico norvegese che non ha ritenuto i due profili funzionali al suo progetto tecnico.

“Devo prendere decisioni – ha detto – che penso siano a beneficio del club. Le decisioni che abbiamo preso l’estate scorsa e a gennaio, coinvolgendo i giocatori e permettendo ai giocatori di partire, nella mia mente sono sempre stati per il bene del club e della squadra, anche per dare ai giovani una possibilità. Prenderei esattamente la stessa decisione se potessi tornare indietro di sei o dodici mesi”

