Manchester United-Sheffield United, probabili formazioni: Wilder sfida Ten Hag

Mediagol ⚽️ 24 aprile 2024 (modifica il 24 aprile 2024 | 15:09)

Archiviata la seconda semifinale di FA Cup vinta ai rigori contro il Coventry, per il Manchester United ci sarà la possibilità di vincere un trofeo e di giocare in Europa nel 2024-25 anche se il piazzamento in Premier League non dovesse risultare sufficiente. Il Manchester United deve assolutamente vincere per tenere vivo l’obiettivo quinto posto, distante 10 punti. Lo Sheffield United è invece, ormai, ad un passo dalla retrocessione.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED — Dopo il passaggio del turno thrilling in FA Cup, il Manchester United ha l’obbligo di vittoria in Premier per rimettersi in corsa per un poso in Europa League. I Red Devils, pronti ad affrontare in finale di coppa i cugini del City, devono prima scendere in campo questa sera contro lo Sheffield United fanalino di coda. I Red Devils - che hanno accumulato un distacco di 10 punti dal Tottenham - non vincono in Premier League da un mese e mezzo, cioè dal 2-0 ai danni dell'Everton

COME ARRIVA LO SHEFFIELD UNITED — lo Sheffield United fanalino di coda, in cerca di risultato per allontanare una retrocessione che sembra ormai scontata. I ragazzi di Wilder hanno vinto in sole tre occasioni in questo campionato, l'ultima volta a metà febbraio contro il Luton invischiato in zona retrocessione, ma che ha ancora qualche speranza di conservare la categoria.

PROBABILI FORMAZIONI — Manchester United (4-2-3-1): Onana, Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, B. Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

Sheffield United (3-5-2): Grbic, Bogle, Ahmedhodzic, Trusty; McAtee, Vini Souza, Arblaster, Hamer, Osborn; Brereton Diaz, McBurnie. Allenatore: Wilder.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida di Premier League, in programma stasera alle 21.00, tra Manchester United e Sheffield United sarà visibile su Eurosport.