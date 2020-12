Manchester United, Pogba racconta l’incubo Covid-19: “Non riuscivo a correre, restavo senza fiato”

Paul Pogba racconta la sua battaglia contro il Covid-19.

Inizia in salita la stagione di Paul Pogba al Manchester City, con l’ex Juventus costretto a fare i conti con la positività al Covid-19 riscontrata lo scorso 27 agosto. Una lunga battaglia che il calciatore, autore del primo gol in campionato nella sfida di ieri tra West Ham e Manchester United, ha voluto raccontare ai canali ufficiali dei Red Devils.

“Mi sentivo strano, mi stancavo velocemente ed ero senza fiato , non potevo correre. Ci provavo, ma non ci riuscivo. L’ho detto all’allenatore. Abbiamo deciso di provare dall’inizio per vedere come stava andando, ma non potevo correre, mi sentivo soffocare”.

Pogba racconta infine il lungo percorso verso il ritorno alla normalità: “Mi ci è voluto molto tempo per tornare essere competitivo. Adesso c’è una grande differenza. Sto trovando il mio ritmo. Mi sento molto meglio, sentivo di poter controllare la gara, tenere la palla. Questo è quello che mi piace di me”.