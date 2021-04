Manchester United, Pogba in tackle: “Mourinho va contro i giocatori. Solskjaer? C’è una differenza”

“Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a prima quando ad allenarci c’era Mourinho”.

Parola di Paul Pogba. Una frecciata che non è certamente passata inosservata. Il centrocampista del Manchester United, intervistato ai microfoni di Sky Sports, è tornato a parlare del suo rapporto con José Mourinho. Un rapporto che si è incrinato un anno dopo l’arrivo dell’ex Juventus in Premier League. D’altra parte, il francese è approdato allo United poiché fortemente voluto proprio dallo Special One.

“Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per la sua rosa, ma non li metterebbe mai da parte come se se non esistessero più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare e di trattare i giocatori, sei tu calciatore a doverti adattare. A volte non funziona, altre volte sì”, sono state le sue parole.

“Per un periodo ho avuto un ottimo rapporto con José e tutti lo hanno visto. Il giorno dopo non si sa cosa sia successo. Questa è la cosa strana che ho avuto con lui e non so nemmeno spiegarlo, perché non lo so nemmeno. Le parole di Mourinho dopo la gara con il Tottenham? Abbiamo vinto la partita, lui ha perso e non ne vuole parlare di questo. Preferisce parlare magari del padre di qualcuno. È una cosa molto da Mourinho, lo sanno tutti”, ha concluso Pogba.

Intanto, il Manchester United ha staccato il pass per la semifinale di Europa League. I Red Devils, che hanno battuto ai quarti il Granada, affronteranno la Roma di Paulo Fonseca. Nel dettaglio, il match d’andata si giocherà in Inghilterra il prossimo 29 aprile alle ore 21:00, mentre la sfida di ritorno andrà in scena il 6 maggio allo stadio “Olimpico”.