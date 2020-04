Manchester United, Pogba e quel retroscena su Morrison: “Mi minacciò e stavamo per fare a botte, vi racconto”

Ha vestito la maglia della Lazio dal 2015 al 2018 senza lasciare il segno.

Stiamo parlando di Ravel Morrison. Il centrocampista inglese naturalizzato giamaicano, oggi in forza al Middlesbrough, in Championship, è salito nelle ultime ore agli onori della cronaca alla luce di un curioso retroscena rivelato dall’ex compagno Paul Pogba, relativo alla sua avventura nelle giovanili del Manchester United. La società inglese, d’altra parte, ha scelto il cedere il classe 1993 nel gennaio del 2012 al West Ham, infastidita dal comportamento tutt’altro che responsabile del calciatore fuori dal rettangolo verde di gioco. L’esperienza di Morrison allo United, dunque, si concluse con appena tre presenze collezionate, nessuna delle quali in campionato.

“Eravamo in allenamento, tutti sapevano quanto Ravel fosse bravo. Dribblava i giocatori, ma non me: gli rubai palla e si arrabbiò – ha raccontato il talentuoso centrocampista francese che, dopo la parentesi in Italia, alla Juventus, è tornato a vestire la maglia dei Red Devils -. Mi diede un calcio, io non risposi subito perché non parlavo inglese. Poi l’ho distrutto prendendogli ancora il pallone. Iniziò ad inveirmi contro in inglese, io gli risposi in francese con ‘ci vediamo nello spogliatoio’. È venuto da me, mi ha abbracciato e da lì in poi ci siamo avvicinati. È una storia strana e divertente, ora siamo molto amici”, ha concluso Pogba, intervenuto alla radio ufficiale del Manchester United.