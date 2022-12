Manchester United-Nottingham Forest, formazioni ufficiali: ok Lingard. C’è Martial

La diciassettesima giornata di Premier League si chiude con la sfida tra Manchester United e Nottingham Forest, due destini e obiettivi opposti nel teatro di "Old Trafford". Red Devils, ora senza Cristiano Ronaldo, che inseguono l'Europa, ospiti per tornare a respirare e uscire dalla zona retrocessione. Di seguito le scelte ufficiali di Ten Haag e Cooper, per il match in programma alle 21: