Manchester United-Nottingham Forest 3-0, ten Hag risponde al pressing del Chelsea

Manchester United e Nottingham Forest si sono sfidate allo stadio "Old Trafford" in questo posticipo delle 21.00 della diciassettesima giornata della Premier League. Poco prima dell'inizio dell'incontro, il Chelsea si era portato ad un solo punto di distanza dal club più titolato d'Inghilterra.

Era importante per Erik ten Hag, tecnico dei Red Devils, rispondere al successo interno del Chelsea, ripresosi dopo una striscia negativa, grazie al 2-0 inflitto al Bournemouth. Lingard non riesce a punire la sua storica ex e vede segnare il suo compagno ed amico di una vita, ovvero Rashford che ha sbloccato il match. Sono seguite le reti per lo United di Martial e Fred.