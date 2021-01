Manchester United, Neville in tackle su Martial: “Sta attraversando un momento difficile. Quando conta gioca sempre Cavani”

Il Manchester United nonostante il pareggio odierno contro l’Arsenal si trova secondo in classifica, a tre lunghezze dai cugini del Manchester City.

Premier League, Arsenal-Manchester United 0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classifica

Uno dei rinforzi più apprezzati in questo inizio di stagione è senza dubbio Edinson Cavani che sta trovando molto spazio, scalando rapidamente le gerarchie di Solskjaer. Anthony Martial, nelle ultime 25 partite, è riuscito a segnare solamente in 5 occasioni, e l’allenatore finlandese sta optando sempre di più per schierare dal primo minuto l’ex centravanti del Palermo.

L’ex leggenda del Manchester United, Gary Neville, ha espresso la sua opinione sullo spazio che il centravanti uruguaiano si sta ritagliando, con Martial che non riesce a trovare la continuità sperata: “Un cambiamento che penso sarà permanente, Cavani ha dato prova di sé negli ultimi mesi. Penso che abbia fatto suo quel posto e questa è la squadra in cui va Ole. Penso che Ole sia stato abbastanza coerente, nelle partite importanti questa è la squadra che gioca”.