Manchester United, Matic sul rinnovo: “Ho ancora tanto da dare ai Red Devils”

Nemanja Matic e il Manchester United: una relazione che andrà avanti.

Dopo i contatti con vari club europei tra cui Inter e Milan, il centrocampista serbò ha deciso di prolungare il proprio contratto con i Red Devils fino al 2023. Una scelta di cuore quella del gigante classe ’88, che ha voluto commentare il proprio rinnovo attraverso i canali ufficiali della compagine inglese:

Manchester United, Solskjaer: “Si comincia a sentire la fatica, Greenwood mi ha stupito”

“Sono davvero contento di continuare a far parte di questo grande club. Ho ancora tanto da dare al Manchester United, così come da raggiungere nella mia carriera. Farlo con questa maglia sarà un vero onore per me“.

VIDEO, Matic: “Messi o CR7?”. La risposta del centrocampista del Manchester United è inaspettata