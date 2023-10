Manchester United-Manchester City, probabili formazioni: Hojlund sfida Haaland

Il derby di Manchester è in programma alle ore 16:15 all'Old Trafford: le scelte dei due allenatori e dove vedere il match in tv.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per il suggestivo derby di Manchester in programma questo pomeriggio. Alle ore 16:15, all'Old Trafford, gli uomini di Ten Hag ospiteranno i Citizens nel match valevole per la decima giornata di Premier League. "Quando ero al Barcellona e al Bayern Monaco e andavo in Inghilterra per giocare all'Old Trafford era sempre speciale. Ma alla fine è solo una partita di calcio, non come una finale di FA Cup o una delle ultime partite della stagione dove vincere o perdere può definire la vittoria o meno della Premier League. Ci sono ancora 87 punti da giocare", le parole di Pep Guardiola alla vigilia della gara.

Eppure, una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di rilanciare le ambizioni, dopo un avvio tutt'altro che brillante, e di portarsi a -3 proprio dal City. Sono sei, infatti, i punti di distacco tra le due formazioni. Il Manchester City occupa attualmente il terzo posto a quota ventuno punti, a -5 dalla capolista Tottenham, reduce dal successo conquistato sul campo del Crystal Palace. Uno score frutto di sette vittorie e due sconfitte. Diciannove i gol all'attivo, sette le reti subite. All'ottavo posto il Manchester United, che lo scorso martedì ha battuto in casa il Copenaghen nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. Un successo che dà slancio e morale in vista della delicata sfida di oggi. In campionato, sono quindici i punti totalizzati in nove giornate, frutto di cinque successi e quattro ko. Undici le reti siglate fin qui, tredici i gol incassati.

Al cospetto della squadra allenata da Ten Hag, Guardiola non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, oltre al lungodegente De Bruyne, anche lo squalificato Akanji. Mentre il tecnico del Manchester United dovrà rinunciare a Lisandro Martinez, Shaw, Diallo, Malacia e Sancho, con quest'ultimo ormai fuori dal progetto dello stesso Ten Hag, che dovrebbe riuscire a recuperare Casemiro. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-1-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Casemiro, McTominay/Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Alvarez, Grealish; Haaland.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Il derby di Manchester in Italia sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport (ai canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, che detiene i diritti per le trasmissioni delle partite di Premier League nel nostro Paese. Il match sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati sull'App Sky Go e sulla piattaforma Now.