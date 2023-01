Manchester United-Manchester City, probabili formazioni: è derby tra Rashford e Foden

La preview del derby di Manchester di Premier League in programma alle 13.00

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Nel match del girone d'andata di Premier League non c'è stata storia: la superiorità del Manchester City si è manifestata sui rivali di sempre dello United travolti con ben sei reti grazie alle triplette di Haaland e Foden. Un girone dopo, i Red Devils vogliono centrare la loro quinta vittoria consecutiva proprio nel derby, mentre i Citizens non vogliono lasciarsi scappare l'Arsenal per la corsa allo scudetto. Alle 13.30 l'"Old Trafford" sarà il teatro di uno dei match più affascinante della Premier League, ovvero la stracittadina di Manchester.

Il Manchester United è in piena ripresa dopo una partenza in campionato che aveva destato alcuni sospetti circa la scelta di affidare la guida tecnica dei Red Devils ad Erik ten Hag. L'ex allenatore dell'Ajax si è rimboccato le maniche ed ha risalito una classifica che sembrava complicata da scalare, piazzandosi momentaneamente al quarto posto a pari punti con il Newcastle terzo. La settimana delle coppe nazionali ha sorriso allo United, con le vittorie contro l'Everton ai trentaduesimi di FA Cup e contro il Charlton in EFL Cup. Per quanto riguarda gli indisponibili, Jadon Sancho, Diogo Dalot, Axel Tuanzebe e Donny van de Beek non saranno della partita. Sfida nella sfida tra due giovani calciatori inglesi punti di riferimento delle rispettive squadre, ovvero Rashford e Foden.

Il Manchester City in scioltezza ha eliminato il Chelsea con un netto 0-4 in FA Cup ma è clamorosamente caduto contro il Southampton in EFL Cup ai quarti di finale. Guardiola ha pagato il turnover facendo partire dalla panchina alcuni "big" che però sono pronti a riprendere le redini dei Citizens in Premier League, all'inseguimento dell'Arsenal capolista distante attualmente cinque punti. Rientrano dal primo minuto, dunque i titolari quali Haaland, Ederson, Mahrez e De Bruyne, mentre in difesa ancora assente la coppia dei centrali composta da Ruben Dias e John Stones.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 13.30 ad Old Trafford:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Erik Ten Hag.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Stones, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden. Allenatore: Pep Guardiola.

