Manchester United-Manchester City, Guardiola: “Non vincere la Premier non mi importa”

Parola a Pep Guardiola . Il tecnico del Manchester City , in seguito alla sconfitta nel derby contro il Manchester United nella splendida cornice di Old Trafford ha rilasciato un intervista ai microfoni di BT Sport, esprimendosi sulla prestazione offerta da De Bruyne e compagni . Di seguito le parole del mister catalano:

Obiettivi: "Non mi importa se non vinceremo la Carabao Cup o la Premier, ci proveremo. Non mi interessa, quando giochiamo come stiamo giocando. Parliamo di una situazione simile agli anni scorsi in cui ero qui".