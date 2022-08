Manchester United-Liverpool, probabili formazioni: Ten Hag per riscattarsi con Klopp

Una rivalità storica e la necessità di tre punti in Premier. Questa la preview

Una partenza a dir poco traumatica in Premier League per quanto riguarda il Manchester United ed un'altra al di sotto delle aspettative per il Liverpool. La partita più attesa del calcio inglese potrebbe rappresentare già un crocevia per le stagioni delle due squadre in merito al raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Ten Hag ha iniziato in maniera pessima la propria esperienza al Manchester United, ancora a quota zero punti dopo la sconfitta casalinga con il Brighton per 1-2 ed il clamoroso tracollo contro il Brentford per 4-0. Il rapporto tra il tecnico ex Ajax e Cristiano Ronaldo non sembra essere decollato, con l'asso portoghese che è partito dalla panchina in entrambe le uscite. Tuttavia, la situazione di emergenza dei Red Devils potrebbe costringere Ten Hag a puntare su CR7 in questo delicatissimo match.

Falsa partenza anche da parte del Liverpool, seppur in una maniera più moderata rispetto allo United. Mentre i rivali storici sono fermi a zero punti, i Reds ne hanno raccolti due, seppur guadagnati grazie ai due pareggi ottenuti contro squadre decisamente più modeste, ovvero Crystal Palace e Fulham. Da circa tre stagioni, la formazione di Klopp è la principale avversaria del Manchester City per la corsa allo scudetto, di conseguenza un ulteriore passo falso rischierebbe di compromettere la scalata alla cima.

Queste le probabili formazioni del match del Monday night in programma ad "Old Trafford" questo lunedì alle 21.00:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Eriksen, McTominay, Fernandes; Rashford, Ronaldo, Sancho. Allenatore: Ten Hag.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz. Allenatore: Klopp.