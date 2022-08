Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali: out Ronaldo e Maguire

Inizio da dimenticare per il Manchester United dopo due giornate di Premier League. Soprattutto la debacle contro il Brentford hanno fatto alzare non poche polemiche sulla squadra di Ten Haag, che affronta ora la sfida complicata contro il Liverpool di Klopp. I Reds non hanno ancora vinto, due pari contro Fulham e Crystal Palace. Di seguito le formazioni ufficiali del match, valido per la terza giornata di Premier League e in programma alle 21.