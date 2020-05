Manchester United, la sentenza di Sheringham: “Pogba non è un trascinatore, ricordo cosa faceva Yorke…”

La sentenza di Teddy Sheringham.

L’ex attaccante inglese ha fatto la storia del Manchester United, tantissime le reti siglate con la maglia dei Red Devils ma quella più celebrata è stato il gol del pari siglato contro il Bayern nella finale di Champions del 1998. La leggenda britannica, ai microfoni di Sky Sports UK, ha bacchettato senza mezzi termini Paul Pogba e lo ha comparato a un calciatore storico inglese come Dwight Yorke.

“Pogba è un ragazzo di talento, ma siamo sicuri che si tratti di un giocatore in grado di trascinare gli altri quando il gioco si fa duro? Per me la risposta è no. È bello dare l’impressione di essere arroganti in campo, anche Yorke la dava, ma poi devi avere sempre il desiderio di fare le cose giuste al momento giusto. E non mi sembra che Pogba abbia questo desiderio, mentre Dwight Yorke in campo dava sempre tutto”.