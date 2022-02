Manchester United, Cristiano Ronaldo: “Voglio vincere ancora tanto. Champions…”

Cristiano Ronaldo, calciatore del Manchester United, ex Real Madrid e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista in cui sottolinea la voglia di vincere ancora diversi trofei, nonostante l'età

Sulla carta, la stella portoghese non è più "giovane "secondo gli attuali standard del mondo del calcio che vedono la crescente presenza di calciatori millennials, ma la sua grinta e la sua condizione fisica fanno di lui uno dei giocatori più vincenti dell’attuale panorama calcistico e la sua fame di vittoria sembrerebbe essere costantemente accesa, così come reso noto dalle sue parole: "Difficile dire che non voglio di più, perché se sono in un club che mi dà la possibilità di vincere più cose, perché non farlo? È così anche con la nazionale. So di non avere molti anni davanti in carriera, me ne restano altri quatto o cinque, vedremo. Ma voglio vincere più trofei possibili, anno dopo anno i numeri parlano per me. Non c'è bisogno che ti dica che sono molto bravo, perché i numeri parlano da soli. Sono molto contento della mia forma, faccio ancora gol, aiuto le persone, le squadre dove gioco, sia in nazionale che al Manchester United, ed è per questo che voglio continuare così"