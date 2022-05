Manchester United, CR7: “Ten Hag? Dovremo dargli tempo, vinceremo un trofeo”

Le parole del fuoriclasse portoghese in merito all'approdo del nuovo allenatore Erik Ten Hag

Parola a Cristiano Ronaldo. Prima stagione senza trofei dopo innumerevoli successi quella del fuoriclasse portoghese, che con il Manchester United è anche matematicamente fuori dalla prossima edizione della Champions League. Un finale di annata meno amaro per i Red Devils soltanto per l'arrivo di Erik Ten Hag, che sarà l'allenatore della compagine britannica per la prossima stagione. Il cinque volte Pallone d'Oro - tramite i canali ufficiali del club - ha detto dunque la sua, investendo parole al miele per il nuovo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: "All'Ajax ha fatto un lavoro fantastico ed è un allenatore esperto. Tuttavia dobbiamo dargli tempo. Le cose devono cambiare come vuole lui. Se farà bene, tutto il Manchester United avrà successo. Auguro a Ten Hag il meglio e crediamo che il prossimo anno vinceremo dei trofei". Poi Ronaldo, sul suo profilo Instagram, ha anche commentato il premio da MVP della Premier League ricevuto per il mese di Aprile: "Sono felice di vincere oggi come lo ero nei miei primi giorni, la fame di vittoria e di risultati non svanisce mai. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile".