Manchester United-Chelsea 1-1, Ronaldo risponde ad Alonso. Entrambi calciano al volo!

In Premier pareggio che serve più al Chelsea che al Manchester United. In gol Marcos Alonso e Cristiano Ronaldo, entrambi calciando al volo

Quando si affrontano Manchester United e Chelsea , due delle squadre inglesi più vincenti in Europa, la sfida non può essere mai banale.

La gara si è accesa dopo un'ora di gioco: a passare in vantaggio al 60' sono stati i Blues con la firma di Marcos Alonso al volo di mancino sul palo più lontano. Due minuti più tardi azione praticamente speculare ma gestita dai Red Devils: Ronaldo riceve palla in area, la stoppa e la scarica al volo di destro rimettendo in parità la partita. Al 79' brivido per De Gea quando il terzino James ha scelto la conclusione a giro col piede meno educato, riuscendo comunque a scheggiare il palo.