Manchester United-Burnley, la carica di Solskjaer: “Contro il Liverpool la squadra mi è piaciuta. Infortunio Rashford? Ecco la verità”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in merito al ko ad Anfield contro il Liverpool e in vista della sfida in programma nel turno infrasettimanale della Premier League contro il Burnley. La sconfitta patita nella scorsa giornata di campionato contro la compagine guidata da Jurgen Klopp non sembra aver lasciato in dote particolari scorie psicologiche sui Red Devils.

La partita disputata domenica scorsa ad Anfield Road, è stata sbloccata al quattordicesimo minuto dal centrale olandese dei Reds, Virgil Van Dijk. Il Liverpool ha poi realizzato il gol del raddoppio e blindato la conquista dei tre punti grazie alla solita zampata dell’ex Fiorentina e Roma, Mohammed Salah. Nonostante la pesante sconfitta contro la capolista della Premier League, Solskjaer ha notato dei grandi passi avanti compiuti dalla propria squadra che ha comunque ben figurato al cospetto di un Liverpool definito “fantastico” dal tecnico norvegese. La sfida in programma mercoledì ad Old Trafford contro il Burnley potrebbe costituire l’occasione propizia per gli uomini di Solskjaer per tornare a conquistare i tre punti.

“Abbiamo perso contro una squadra che tutti voi ritenete giustamente fantastica. Siamo stati in partita fino all’ultimo e per me è un passo avanti. Ovviamente siamo delusi per la sconfitta ma ci sono segnali che ci dimostrano che siamo sulla strada giusta. Mercato? Non è il momento di parlarne. Ora pensiamo alla prossima gara contro il Burnley. Cerchiamo sempre di migliorare la squadra e il club ma non è questo il momento di parlarne. Rashford? Questo infortunio è del tutto nuovo e non si tratta di una ricaduta. Lo abbiamo gestito bene, basti pensare che alcune gare le ha iniziate in panchina”.

