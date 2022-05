Manchester United-Brentford 3-0: CR7 e Bruno Fernandes trascinano,

Tre punti importanti per il Manchester United, che batte il Brentford e fa un balzo in avanti nella corsa alla prossima Champions League

Il Manchester United batte il Brentford e prosegue la sua corsa verso il quarto posto. Spettacolarità ed emozioni intorno al finale di stagione della Premier League, con diverse squadre ancora in lotta per obiettivi importanti ai vertici della classifica. Se Liverpool e Manchester City sono ormai da mesi impegnate in una corsa a due per il titolo, la lotta per l'accesso alla prossima Champions League è più aperta che mai, con ben quattro squadre per due posti.

Tra queste proprio il Manchester United di CR7, che nel posticipo della trentacinquesima giornata di Premier League ha battuto in scioltezza per 3-0 il Brentford di Christian Eriksen, oggi piuttosto in ombra rispetto alle sue precedenti prestazioni. Una gara a senso unico per i Red Devils, che sbloccano il risultato dopo appena nove minuti grazie alla rete di Bruno Fernandes. Sarà poi Cristiano Ronaldo a raddoppiare grazie ad un calcio di rigore impeccabile poco dopo l'inizio del secondo tempo. A chiudere la pratica è Varane, con il difensore francese alla prima rete con il Manchester United.

Resta comunque complicato l'accesso alla prossima Champions League per gli uomini allenati da Rangnick, che hanno ancora due partite in più rispetto a Tottenham, Arsenal e Chelsea, ferme a 34 incontri disputati. Sesto posto e 58 punti all'attivo per il Manchester United, che rischia così di rimanere fuori dalla competizione più prestigiosa a livello europeo, così come CR7, che però continua a segnare facendo impazzire l'Old Trafford.

