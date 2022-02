Manchester United, altro litigio tra Ronaldo e il mister Rangnick. Secondo Neville…

Mentre il Manchester United è in crisi di risultati, continuano i contrasti tra Cristiano Ronaldo e il tecnico dei Red Devils Rangninck

Il Manchester United non riesce a decollare in classifica. Se è pur vero che la vittoria contro i diretti concorrenti per un posto in Champions League del West Ham con il gol di Rashford in extremis ha ridato fiducia all'ambiente, le successive due partite hanno visto un passo indietro dei Red Devils. I due pareggi deludenti contro Burnley e Southampton, con l'aggiunta dell'eliminazione dalla FA Cup da parte del Middlesbrough , sono gli ingredienti che servono il malumore in casa Manchester United.

Come se non bastasse, il rapporto tra il tecnico Rangnick e la stella Cristiano Ronaldo non sembra essere il migliore. L'allenatore ex Lipsia ha dichiarato in precedenza che si sarebbe aspettato qualche gol in più da parte dell'asso portoghese, affermazione che l'ex Juventus non avrebbe gradito. Secondo il quotidiano spagnolo As, Ronaldo si sarebbe infuriato con Rangnick negli spogliatoi dei Red Devils. Secondo Gary Neville, storica bandiera dello United dai primi anni Novanta al 2011, ci sarebbe una talpa a rivelare alla stampa tutte queste informazioni private, che dovrebbero risolversi internamente prima di essere rilasciate.