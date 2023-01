Manchester City-Wolverhampton, Guardiola con Alvarez: le probabili formazioni

Alle ore 15:00 il fischio d'inizio del match Manchester City-Wolverhampton

Il Manchester City a caccia dei tre punti nel match in programma contro il Wolverhampton. Alle ore 15:00, all'Etihad Stadium, andrà in scena la sfida valevole per la ventunesima giornata di Premier League. I Citizens, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro il Tottenham di Antonio Conte. Un successo che ha permesso ai padroni di casa di mantenere il -5 dalla capolista Arsenal, impegnata alle ore 17:30 nella gara contro il Manchester United.

Quarantadue i punti conquistati fin qui dalla squadra di Pep Guardiola, frutto di tredici successi, tre pareggi ed altrettante sconfitte. Tuttavia, le prestazioni offerte di recente del City non hanno pienamente convinto. Per questo motivo, Haaland e compagni non dovranno sottovalutare il Wolverhampton. In crescita i Wolves che, con Julen Lopetegui in panchina, si sono allontanati dalla zona retrocessione.

Al cospetto degli uomini di Lopetegui, Guardiola punterà ancora una volta sul classico 4-3-3. Davanti a Ederson, Stones e Ruben Dias comporranno il tandem di centrali difensivi; Walker e Aké esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Rodri nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato da De Bruyne e Bernardo Silva. Mahrez e Alvarez larghi formeranno con ogni probabilità il tridente con Haaland terminale offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match fra Manchester City e Wolverhampton:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Alvarez.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): José Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Lemina, Ruben Neves, Nunes; Hwang, Cunha, Podence.

Manchester City-Wolverhampton verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.