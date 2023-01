Manchester City-Tottenham, le probabili formazioni: Guardiola sfida Conte in Premier

Il Manchester City è reduce dalla cocente sconfitta nel derby contro lo United, con la formazione di Pep Guardiola che era passata in vantaggio grazie alla rete di Grealish ma che ha poi subìto l'uno-due dei Red Devils targato Bruno Fernandes-Rashford. L'eliminazione della scorsa settimana dalla EFL Cup per mano del modesto Southampton e l'ennesima vittoria dell'Arsenal, sempre più capolista a +8, sicuramente non aumentano il morale in casa Citizens. Vincendo una sfida d'alto prestigio contro il Tottenham, il City potrebbe in primis staccarsi momentaneamente dai rivali dello United. Ancora in dubbio le condizioni dei difensori Stones e Ruben Dias, con Guardiola pronto a puntare nuovamente su Akanji e Laporte. In avanti spazio a Mahrez e Grealish a supportare Haaland.