Manchester City-Tottenham, Guardiola: “Siamo stati fortunati. L’Arsenal ci distrugge”

Pep Guardiola in seguito al successo del Manchester City sul Tottenham di Antonio Conte, battuto in rimonta per 4-2, è intervenuto in sede di conferenza stampa, rendendosi protagonista di un accorato sfogo nei confronti della sua squadra. Nonostante i citizens siano riusciti a ribaltare radicalmente l'esito del match, recuperando un doppio svantaggio agli Spurs , l'ex tecnico del Barcellona ha reputato deludente e deficitaria la prestazione offerta dai suoi calciatori. Di seguito le dichiarazioni dell'ex allenatore del Bayern Monaco: