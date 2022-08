Manchester City, Sterling punge: “Non potevo fare panchina. Chelsea scelta migliore”

"Ho capito che al City non avrei avuto i minuti che volevo e che per mantenere il livello a cui mi ero abituato dovevo cambiare. Giocavo poco per diversi motivi e non potevo permettermi di perdere altro tempo. Il Chelsea, tra le opzioni che avevo, era quella che aveva più senso. Ho passato tanto tempo a Manchester, ho costruito ricordi indimenticabili. Nell’ultima stagione ho avuto tanto tempo per pensare: ho capito che le cose non stavano andando come volevo, che dovevano cambiare. Non voglio guardarmi indietro e vedere un’ascesa e una discesa nella mia carriera: voglio mantenere un alto livello il più a lungo possibile. Ho 27 anni, sto per raggiungere il mio picco e non posso accettare di non giocare con regolarità. Ho capito che dovevo cambiare".