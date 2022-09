Manchester City, Rodri: “Haaland un trascinatore. Vuole sempre migliorare e vincere”

“Erling è impressionante, mi colpisce la sua ambizione, ha una gran voglia di vincere e di migliorare, tanto individualmente come a livello collettivo entrando nei meccanismi della squadra. Poi il carisma: naturale, evidente, trascinante. Ragazzo normale, semplice e con una fame vorace. Avrebbe motivi per mostrare un certo ego, e non è così, è un soldato in più che s’è adattato in modo rapido. La gente si dimentica che ha 22 anni, non so dove potrà arrivare. È venuto in un club grande e vincente, e l’ha subito migliorato, impressionante”.