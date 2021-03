Manchester City, quanta fatica per Sterling al ritorno dall’infortunio. Guardiola vuole averlo al meglio per la Champions

Il Manchester City nella giornata odierna si è imposto sull’Everton per 2-0.

Pep Guardiola ha ritrovato dopo alcune partite di assenza Raheem Sterling, che però è apparso in difficoltà e in ritardo di condizione. Non è riuscito a segnare un gol praticamente già fatto ed è stato sostituito prima della fine della partita. La fase cruciale della stagione si avvicina, e se in campionato i giochi sembrano già chiusi, la Champions League è un obiettivo concreto su cui Guardiola vuole focalizzarsi.

VIDEO Manchester City-Borussia M’Gladbach 2-0: De Bruyne-Gundogan per i quarti, gli highlights

Il sorteggio ha messo sulla strada dei Citizens, il Borussia Dortmund di Haaland, e la presenza di un Raheem Sterling in massima forma, garantirebbe maggiori sicurezze all’allenatore spagnolo. Questo pomeriggio nonostante l’impegno non è riuscito ad essere decisivo, e la pausa delle nazionali in arrivo, può essere un ottimo modo per ritrovare lo smalto perduto.