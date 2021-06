Manchester City, papà Aguero: “Ha provato a rinnovare, Guardiola non ha voluto”

L'attaccante argentino ha lasciato dopo dieci anni il Manchester City dopo non aver rinnovato il proprio contratto che scadrà di fatto il prossimo 30 giugno

"Sono cose che succedono nel calcio quando qualcuno ti dice che non puoi continuare in una squadra e non ti lascia altra strada che cambiare club. Non ha mai voluto Aguero: lui ha provato a rinnovare col City, ma non hanno voluto. Dopodiché, Tottenham, Arsenal e Chelsea si sono interessate. Aveva intenzione di chiudere nell’Independiente, ma non è stato trattato bene dal club come del resto è successo ai suoi fratelli e a me. Se cambierà la dirigenza non so, magari le cose possono cambiare”.