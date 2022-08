Manchester City-Nottingham Forest, probabili formazioni: Guardiola punta su Haaland

Primo turno infrasettimanale in Premier League 2022-2023 , valido per la quinta giornata di campionato. Manchester City e Nottingham Forest si affronteranno all'Ethiad Stadium questo mercoledì alle ore 20.30.

Con un po' di difficoltà, il Manchester City è riuscito a superare anche l'ostacolo Crystal Palace, con la formazione di Patrick Vieira avanti di due reti alla fine del primo tempo che ha subito la rimonta firmata da Bernardo Silva e dalla tripletta di Erling Haaland. I Citizens si sono portati a quota dieci punti in classifica, dietro solamente all'Arsenal che ha fatto un percorso netto guidato anche dall'ex Gabriel Jesus. Il prossimo avversario è il neopromosso Nottingham Forest, una formazione da non sottovalutare per i campioni d'Inghilterra in carica. Superfluo specificare che Guardiola punterà su Haaland in attacco, che è stato ben supportato da Foden e De Bruyne nel match precedente. Sulla corsia di destra favorito Mahrez su Grealish.