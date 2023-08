Manchester City-Newcastle, le probabili formazioni: Rodri sfida Tonali. Ok Haaland

Non chiamatelo più "Davide contro Golia". Quello tra Manchester City e Newcastle è ormai a tutti gli effetti un big match di questa Premier League tra due squadre che tra pochi mesi si giocheranno entrambe la prossima Champions League . Due club sostenuti da due ricchissime proprietà sagge negli investimenti vogliono continuare il proprio percorso dopo la positiva annata precedente. I Citizens vogliono confermarsi nuovamente come campioni d'Inghilterra, mentre i Magpies vogliono consolidare le prime posizioni e, perché no, inserirsi prepotentemente nella lotta al vertice.

Il Manchester City ha più che digerito il duro colpo in extremis contro l'Arsenal in Community Shield, travolgendo il Burnley per 0-3 alla prima di campionato e festeggiando la Supercoppa UEFA dopo aver battuto il Siviglia ai calci di rigore ad Atene. I recenti successi hanno reso più morbido il periodo dei Citizens, con il morale non proprio alle stelle non soltanto per il trofeo perso contro i Gunners ma per il recente infortunio dell'asso De Bruyne, probabilmente uno dei migliori in rosa, con il belga che potrebbe aver già concluso il suo 2023 calcistico. Guardiola consolida il 4-2-3-1 con Foden, Alvarez e Grealish al supporto dell'immancabile Haaland. Sulla corsia bassa di sinistra, invece, ballottaggio tra Rico Lewis e l'ultimo arrivato, il costosissimo Gvardiol. Dubbi tra difesa e centrocampo, con le condizioni da valutare di Ruben Dias e di Bernardo Silva.