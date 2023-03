Manchester City-Newcastle, le probabili formazioni: Howe vuole rialzarsi all’Etihad

Il Manchester City ha superato in scioltezza l'ostacolo Bristol City per quanto riguarda la FA Cup con un convincente 0-3, nonostante qualche fisiologico turnover nell'undici titolare di Pep Guardiola. In campionato, i Citizens hanno raccolto dieci punti dei dodici totali possibili nelle ultime quattro gare, con in mezzo anche un pareggio nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Red Bull Lipsia. La vittoria dell'Arsenal in settimana contro l'Everton non avrà fatto sicuramente gioire l'ambiente City, con i Gunners sempre più primi con un vantaggio di cinque punti che però non è incolmabile.

Come arriva il Newcastle

Il Newcastle è crollato a picco in classifica dopo una prima parte di stagione esaltante che sembrava far rientrare i Magpies tra le principali contendenti per la vittoria del campionato. Tuttavia, la vittoria per la formazione di Eddie Howe è mancata nelle recenti quattro gare, in cui sono stati raccolti solamente tre pareggi, oltre alla dolorosa finale di EFL Cup persa la scorsa domenica a Wembley contro il Manchester United. Malgrado questo momento negativo, il Newcastle occupa ancora un posizione importante per candidarsi alle prossime coppe europee ma per evitare di essere tallonato da un Liverpool in piena ripresa, per Howe urge ricominciare a far risultato, specialmente considerate le due gare ancora da recuperare rispetto a parte delle proprie concorrenti.