Manchester City, Maresca si accasa ai Citizens: l’ex Palermo guiderà l’U23

Enzo Maresca continua la sua avventura professionale in Inghilterra.

L’ex centrocampista di Siviglia e Palermo siederà sulla panchina del Manchester City U23, dopo aver fatto da vice a David Moyes al West Ham nella scorsa stagione. L’uomo della provvidenza per il Palermo di Ballardini, grazie alla sua reti i rosanero mise a segno una rete importante nel corso della sfida contro l’Hellas Verona che permise al Palermo di Ballardini di conquistare la salvezza. Progetto ambizioso per il classe ’80 che per la prima volta prenderà una squadra da primo allenatore dopo le avventure da secondo ad Ascoli e West Ham e come collaboratore tecnico a Siviglia.