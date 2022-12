Manchester City-Liverpool, probabili formazioni: sfida di EFL Cup per Haaland e Salah

Big match agli ottavi di finale di Carabao Cup. Super sfida tra Guardiola e Klopp

Archiviato il Mondiale in Qatar, il calcio delle squadre di club è ripreso in grande stile in Inghilterra con la EFL Cup che agli ottavi di finale propone la sfida stellare tra Manchester City e Liverpool, con il confronto infinito tra due tecnici come Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Non sono inevitabilmente rientrati tutti i calciatori dalla spedizione qatariota, con alcuni assenti che potrebbero compromettere la spettacolarità di una partita che si preannuncia in ogni caso bollente. Gara "remake" della finale del Community Shield tenutasi poco prima dell'avvio della Premier League, in quel caso vinta dal Liverpool per 3-1.

Il Manchester City si vede costretto a rinunciare ad alcuni perni della propria formazione impegnati con l'Inghilterra, come Stones, Walker, Grealish e Foden. Anche tra i pali, Carson prenderà il posto di Ederson precedentemente impegnato con il suo Brasile. Spazio anche a Lewis in difesa. Lieve modifica in avanti per Guardiola che propone Palmer insieme ai "colossi" De Bruyne, Mahrez ed Haaland, regolarmente scesi in campo in amichevole contro il Girona. Tra gli assenti anche il campione del mondo, rivelazione con la sua Argentina, Julian Alvarez.

Il Liverpool detiene il titolo della Carabao Cup avendo battuto il Chelsea in finale ai calci di rigore nella passata edizione. Medesimi problemi per Klopp, con Alisson che non prenderà parte alla sfida vista la spedizione qatariota. Anche il capitano Henderson è costretto al forfeit, favorendo l'ingresso di Elliott a centrocampo. In attacco, i Reds possono contare su tutti i "big", con Salah, Nunez e Firmino.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21.00 all'Etihad Stadium:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) - Carson; Lewis, Akanji, Laporte, Sergio Gomez; Gündogan, Rodri; Palmer, De Bruyne, Mahrez; Haaland. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3) - Kelleher; Ramsay, Matip, Joe Gomez, Robertson; Elliott, Keita, Thiago Alcantara; Salah, Darwin Nuñez, Firmino. All. Klopp.

Arbitro: David Coote

Assistenti: Nick Hopton e Timothy Wood

Quarto ufficiale: Paul Tierney

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn.