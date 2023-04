Manchester City-Liverpool, probabili formazioni: out Foden, dubbio Haaland. Ok Salah

Sfida infinita tra Guardiola e Klopp, seppur con obiettivi diversi. La preview

Manchester City e Liverpool sono state negli ultimi anni le due formazioni di punta della Premier League, con il titolo quasi sempre combattuto tra una delle due compagini. Per i Citizens l'appeal al campionato è rimasto intatto, nonostante qualche passo falso che ha favorito la fuga in vetta dell'Arsenal, per quanto riguarda i Reds, il rendimento altalenante sta mettendo in dubbio la partecipazione alla prossima Champions League. La super sfida tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp andrà in scena all'Etihad Stadium questo sabato alle 13.30.

Come arriva il Manchester City — Il Manchester City ha "semplicemente" messo a segno tredici reti senza subirne alcuna nelle ultime due gare ufficiali, travolgendo il Lipsia agli ottavi di finale di Champions League ed il Burnley ai quarti di finale di FA Cup. In campionato, sono tre le vittorie consecutive dei Citizens dopo il deludente pareggio contro il Nottingham Forest. Seppur con una gara ancora da giocare, il vantaggio dell'Arsenal resta complicato da recuperare, con i Gunners che non accennano ad una battuta d'arresto e che si trovano a +8. Situazione complicata in avanti per Guardiola, costretto a rinunciare a Foden e, come se non bastasse, dovrà capire come gestire la situazione di Haaland, rientrato acciaccato dal ritiro con la Norvegia. Le opzioni non mancano in attacco, con Julian Alvarez pronto a rilevare l'ex Dortmund.

Come arriva il Liverpool — La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League è ancora matematicamente possibile per il Liverpool che non può sbagliare in questo rush finale della Premier League per raggiungere il proprio obiettivo. I Reds inseguono il Tottenham al quarto posto consci del momento di difficoltà degli Spurs che hanno recentemente interrotto il proprio legame con Antonio Conte, il tutto senza dimenticare la presenza in mezzo alle due squadre del Newcastle. Ultime due gare ufficiali amare per il Liverpool, eliminato in Champions dal Real Madrid mentre in campionato Klopp è uscito sconfitto contro il Bournemouth. Non pochi gli assenti dei Reds, con Stefan Bajcetic, Calvin Ramsay, Konstantinos Tsimikas, Naby Keita e Thiago Alcantara che non saranno della partita. Klopp in avanti punta dunque sul solito Salah oltre che su Nunez e l'olandese Gakpo.

Le probabili formazioni — Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, Ruben Dias, Aké, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Alvarez. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Elliott, Salah, Nunez, Gakpo. Allenatore: Klopp.

DOVE VEDERLA — La gara sarà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203), emittente che ne detiene i diritti in Italia. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW tv, la piattaforma live e on demand appartenente a Sky.