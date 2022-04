Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni: Guardiola e Klopp per lo scudetto

La preview di Manchester City-Liverpool, in programma alle 17.30. Guardiola e Klopp si giocano una fetta di Premier League all'Etihad Stadium

Il Manchester City sembrava il padrone incontrastato dello scudetto 2021/2022 ma qualche battuta d'arresto come quelle con Tottenham e Crystal Palace hanno rimesso in carreggiata il Liverpool, che invece non ha rallentato il passo ed ha anzi racimolato dieci vittorie consecutive. In settimana i Citizens hanno sicuramente speso molte energie per scardinare il muro che sembrava invalicabile dell' Atletico Madrid , con la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League decisa dal gol di De Bruyne . L'unico indisponibile di spessore per Guardiola è il difensore Ruben Dias . Si prospetta in avanti il solito tridente "leggero" per il City, con Sterling e Bernardo Silva a supportare il falso nueve Foden .

Il Liverpool ha lavorato e faticato molto per arrivare a questo punto della Premier League e Klopp sa bene che vincere all'Etihad sarebbe una mazzata psicologica importante per il City. Anche in caso di vittoria, i Reds non devono abbassare la guardia, visto il calendario non del tutto "morbido" che li aspetta, con ancora da giocare le gare contro Manchester United, Everton (derby), Tottenham e Wolverhampton tra le altre. Anche il Liverpool è reduce da una vittoria in Champions League, con la vittoria in trasferta contro il Benfica per 1-3 che proietta la compagine di Klopp verso una gara di ritorno ad "Anfield" sicuramente più agevole. Il filotto di dieci vittorie consecutive può far paura a qualsiasi avversario ma quella contro i Citizens sembra una sfida che va ben oltre le statistiche. Rosa al completo per i Reds che sembrano orientati a schierare il solito 4-3-3, speculare a quello degli avversari, con in attacco i soliti Salah e Mané. Il terzo componente dell'attacco potrebbe essere Diogo Jota ma attenzione al nuovo arrivato Luis Diaz che ha già conquistato i propri tifosi.