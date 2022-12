Manchester City-Liverpool 3-2: Guardiola elimina Klopp. Haaland e Aké decisivi

In seguito ad un match spettacolare, vivace ed intenso - ad avere la meglio nel quarto turno di Carabao Cup - è il Manchester City di Guardiola, che tra le proprie mura, rifila un definitivo 3-2 al Liverpool guidato da Jürgen Klopp. In favore del club Citizens, hanno segnato Erling Haaland, Riyad Mahrez ed Nathan Aké. Tra i Reds i marcatori che hanno messo la propria firma sul tabellino finale, portano i nomi di Fábio Carvalho e Mohamed Salah. Finalizzazioni utili solo per le statistiche, al netto del turno conquistato dagli uomini del tecnico catalano.